ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಇಡಿ
ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಿರಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
