Kannada

ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಉದ್ದು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡ!

kitchen Apr 10 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ತೆಂಗಿನ ತುರಿ

ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ

ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಇಡಿ

ಬೇಯಿಸಿ

ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಿರಿ

ಏನು ಹಾಕಬೇಕು?

ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು

