ಒಣ ಎಲೆ, ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ DIY ಕ್ರಾಫ್ಟ್

life Mar 07 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini ai
ಒಣ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿವೆಯೇ? ಅವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

ಒಣಗಿದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ನವಿಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: pinterest
ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೋಳಿಮರಿ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಒಣ ಎಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೋಳಿಯ ಆಕಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮೀನು

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮೀನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಐ (ಕೃತಕ ಕಣ್ಣು) ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗುಡಿಸಲು

ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಾಲ್ ಡೆಕೋರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

