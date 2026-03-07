ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿವೆಯೇ? ಅವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಣಗಿದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ನವಿಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಒಣ ಎಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೋಳಿಯ ಆಕಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮೀನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಐ (ಕೃತಕ ಕಣ್ಣು) ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಾಲ್ ಡೆಕೋರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
