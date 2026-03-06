Kannada

ಸ್ಪಾಂಜ್‌ ಥರ ಸೆಟ್‌ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು!

kitchen Mar 06 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಸೆಟ್‌ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ

Image credits: instagram
ಮೆದುವಾದ ದೋಸೆ

ಉದ್ದು, ಮೆಂತ್ಯ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕದೆ, ಸೆಟ್‌ ದೋಸೆಯನ್ನು sponge ಥರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ

Image credits: instagram
ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು?

ಅನ್ನ, ಮೊಸರು, ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಏಳೆಂಟು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ ಇಡಿ.

Image credits: instagram
ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಂಜ್‌ ಥರ ಸೆಟ್‌ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗುವುದು.

Image credits: instagram
ಚಟ್ನಿಪುಡಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ

ಸೆಟ್‌ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಿರಿ.

Image credits: instagram

