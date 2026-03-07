Kannada

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪುಂಡರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ?

bengaluru-urban Mar 07 2026
Author: Mahmad Rafik
ಕೋರಮಂಗಲ

ಇಲ್ಲಿಯ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತಾಡಿ, ಚಾಟ್ ಸವಿದು, ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.

ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದದರ ಜೊತೆ ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಇರಿಯಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್

ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳು

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್‌, ವಂಡರ್ ಲಾ, ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

