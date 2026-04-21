ಓಪನ್ ಕಿಚನ್‌ನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಓಪನ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳು.
kitchen Apr 21 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:chat gpt
ಸರಿಯಾದ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್ ಇರಲಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್‌ನರ್ ಬಳಸಿ

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ/ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ. ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್ ಬಳಸಿ.

ಚಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಕಿಚನ್ ಚಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಫಿಲ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಡಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಇಡಿ. ಇವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

