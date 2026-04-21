ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ/ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಳಸಿ.
ಕಿಚನ್ ಚಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಇಡಿ. ಇವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
