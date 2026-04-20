ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಪುದೀನಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಮಳ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇಲಿಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ಮರಿಯ ವಾಸನೆಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡವು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
