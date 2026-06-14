ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶುಂಠಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ದಾಸವಾಳವು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಸ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನವು ತೇವಾಂಶವಿರುವಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯ ಚೆಂಡು ಹೂವು. ಈ ಗಿಡವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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