Kannada

ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿವು!

life Jun 14 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:AI
Kannada

ಶುಂಠಿ

ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶುಂಠಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

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ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

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ದಾಸವಾಳ

ದಾಸವಾಳವು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಸ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

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ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

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ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

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ಅರಿಶಿನ

ಅರಿಶಿನವು ತೇವಾಂಶವಿರುವಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

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ಚೆಂಡು ಹೂವು

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯ ಚೆಂಡು ಹೂವು. ಈ ಗಿಡವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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