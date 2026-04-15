ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಬೇಯುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ನೀರು. ಒಂದು ಕಪ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆಗೆ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಬಳಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಡಿ. ನಂತರ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ನೀರೆಲ್ಲಾ ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಬಾರದು. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಆ ಬಿಸಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಒಣಗಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉದುರುದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಫೋರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದುರುದುರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಲು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇಡ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾಗಿರಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಕಾಳು ಹಾಕಿ
1 KG ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಬಾಣಸಿಗರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೀ ಮಾಡೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀನು ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಂ.1 ದೇಶವಿದು