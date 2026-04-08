ದಾದಿಯ ಟಿಪ್

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಟೀ ರುಚಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಟೀ ಮಾಡುವ ದಾದಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ನಿಮಗಾಗಿ.

food Apr 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Social media
ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ

ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ. ಆದರೆ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಟುಗಳಾಗಬಹುದು.

ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಟೀಗೆ ಸೇರಿಸಿ

ಈಗ ಟೀ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುದಿಸಿ

ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.

ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹಾಲು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

