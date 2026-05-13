ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬಟನ್ಗಳಿರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂ. ಇರಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಈ ಬಿಳಿ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 200-300 ರೂ. ಇರಬಹುದು.
ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
