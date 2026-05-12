ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ 6 ಸೀರೆಗಳು

ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು, ಮೆರೂನ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ . ಈ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ. ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ದ 6 ಸುಂದರ ಸೀರೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion May 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಮೆರೂನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಈ ಮೆರೂನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸೀರೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮೆರೂನ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆ

ಈ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಹೊಳಪು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೆರೂನ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

ಪಿಂಕ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಪಿಂಕ್ ಬನಾರಸಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಿಂಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆ

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಪಿಂಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯ ಪಲ್ಲು (ಸೆರಗು) ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಪ್ಲೇನ್ ಹಳದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತದ ದಿನ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದು.

ರೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್‌ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಧರಿಸಿ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

