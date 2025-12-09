ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ದಿನದ ಕುರಿತ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೋನಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೆದರುತ್ತಲೇ ಬಂದ ಸೋನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರಂತೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದರು.
