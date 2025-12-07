ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಪು ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನೆಗರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
