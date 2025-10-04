ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಅಂತಹ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಘರ್ಚೋಲಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸದ್ಯ ಪೈಥಾನಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಕೇಡ್ ವರ್ಕ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ
ವೇಟ್ ಲೆಸ್ ಸೀರೆ ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರಹದ ಸೀರೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೀರೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ದೊಸಿ ವರ್ಕ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಚ್ ಆಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಪಟೋಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀರೆ ಚಿಕ್ಕವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ 7 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು
ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು
ದಿನವೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಹಲವು ಲಾಭ
ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ ಉಡುಪು ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ಲಾಭ