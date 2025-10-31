Kannada

ಓಟ್ಸ್ ಫೇಸ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ?

women Oct 31 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

ಓಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕು, ಮೊಡವೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಓಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಓಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮುಖದ ಸುಕ್ಕು ತಡೆಯಲು, ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಓಟ್ಸ್-ಮೊಸರು

ಎರಡು ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್, ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ

Image credits: Getty
Kannada

ಓಟ್ಸ್-ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ

ಎರಡು ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಓಟ್ಸ್-ಅರಿಶಿನ

ಎರಡು ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಓಟ್ಸ್-ಪಪ್ಪಾಯಿ

ಹಣ್ಣಾದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿರುಳಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್, 1 ಚಮಚ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: freepik
Kannada

ಓಟ್ಸ್-ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್

ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Image credits: freepic

ಈ ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ

ಈ 7 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು

ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು

ದಿನವೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಹಲವು ಲಾಭ