Kannada

ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಮಲ್ಲಿ

ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅನ್ವಿತಾ

tv-talk Nov 10 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Anvitha Instagram
Kannada

ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರೋ ನಟಿ

ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ವಾರಗಿತ್ತಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ

Image credits: Anvitha Instagram
Kannada

ರಾಧಾ ಭಗವತಿ

ಈ ಮೊದಲು ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಧಾ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ವಿತಾ!

Image credits: Anvitha Instagram
Kannada

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ

ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ವಿತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆದ್ದು ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು!

Image credits: Anvitha Instagram
Kannada

ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅನ್ವಿತ್

ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Anvitha Instagram
Kannada

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಪಾತ್ರ

ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಿಶ್ಚಿತ.

Image credits: Anvitha Instagram

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