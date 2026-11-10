ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅನ್ವಿತಾ
ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ವಾರಗಿತ್ತಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ
ಈ ಮೊದಲು ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಧಾ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ವಿತಾ!
ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ವಿತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆದ್ದು ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು!
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಿಶ್ಚಿತ.
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