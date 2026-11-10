ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ಈ ನೀತಿಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೀಬೇಡಿ
ತಂದೆ ದಶರಥ, ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಾಡದೇ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಮನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ.
ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಭರತ ಅಣ್ಣನ ಪಾದುಕೆ ಪಡೆದು ಅಯೋಧ್ಯೆಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋದರರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿವರಿಸಿ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ್ರೂ ಆಕೆ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ರಾಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳು, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕವೇ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ವರ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೀತೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಶೂರ್ಪನಕಿಯ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತ ಸೀತೆ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
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