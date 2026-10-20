ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಮುದ್ದು ಗೊಂಬೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಗಳ ಜೊತೆ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಥೇಟ್ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅಂದವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ಬೊಂಬೆ, ದೇವತೆ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಮತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕನಸು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ… ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಬಂದರೂ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಭವ್ಯ ಎಂದು ಕವನ ಗೀಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬೊಂಬೆ ದರ್ಭಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ, ಹಲವು ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
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