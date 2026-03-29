ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಆನಂದ

travel Mar 29 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ

ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 291.25 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 200-500 ರೂ. ಹಣವಿದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು.

Image credits: AI Meta
ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ

ಸುಂದರವಾದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 1 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ 186.91 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ 1000-2000 ಹಣವಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: AI Meta
ಉಜ್ಬೈಕಿಸ್ತಾನ್

ಇಲ್ಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ 134.18 ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು.

Image credits: AI Meta
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ

ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 50.05 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ರಿಯಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: AI Meta
ತಾಂಜಾನೀಯಾ

ನೀವು ವಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಸಫಾರಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ತಾಂಜಾನೀಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ 27.66 ತಾಂಜಾನೀಯಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: AI Meta
ಪೆರುಗ್ವೆ

ಜನಸಂದಣಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪೆರುಗ್ವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Image credits: AI Meta

