ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಕೋಟೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವೇ ರೋಮಾಂಚಕ.
ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಮೀಪವಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 310 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ನೋಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
1794ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಕೋಟೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಚಾರಣವು ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು.
ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಡಿದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾದಿ ಜಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಲಪಾತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಸಮೀಪ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಕಣಿವೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಮಾಯಾಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಮಳೆಗಾಲದ ನೋಟ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಜಾರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಹಸವು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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