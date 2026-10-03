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ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್: ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ

ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಕೋಟೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವೇ ರೋಮಾಂಚಕ.

travel Oct 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Social Media
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ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಮೀಪವಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 310 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

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ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ನೋಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.

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ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು (ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ) ಇತಿಹಾಸ

1794ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಕೋಟೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

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ಮಳೆಗಾಲದ ಚಾರಣ: ಮಂಜು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಹಾದಿ

ಚಾರಣವು ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು.

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ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ

ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಡಿದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾದಿ ಜಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಲಪಾತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದು.

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ಮುಂದಿನ ಹಂತ: ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಸಮೀಪ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಬಹುದು.

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ಉತ್ತರದ ತುದಿ: ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಕ್ಷಣ

ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಕಣಿವೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಮಾಯಾಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

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ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪುರಾತನ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮಳೆಗಾಲದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ

ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಮಳೆಗಾಲದ ನೋಟ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಜಾರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಹಸವು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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