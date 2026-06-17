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ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
relationship Jun 17 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:gemini
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ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ

ಈ ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು 'ಏವಂಡಿ' ಅಥವಾ 'ಶ್ರೀವಾರು' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ಬಿಹಾರ

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸೈಯಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ 'ಬೀಂದ್' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ' ಎಂದು.

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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ನವ್ರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.

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ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಬಲ್ಮಾ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಪದವಾಗಿದೆ.

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ಪಂಜಾಬ್

ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಖಸಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸ್ವಾಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ರೀ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು.

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ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ 'ಪೌನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪದ.

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ಜಾರ್ಖಂಡ್

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಪತೀಜಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೇಬಿ, ಬಾಬು, ಸೋನಾ, ಚಿನ್ನುಮರಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

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