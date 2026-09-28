ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಳೆಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಳೆಗಳು ಇವು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಹರಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಇದು. ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಣುವ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
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