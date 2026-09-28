Kannada

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ!

fashion Sep 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:South india Jewels
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಳೆಗಳು

ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಹರಳುಗಳ ಬಳೆಗಳು

ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಳೆಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು

ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಳೆಗಳು ಇವು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್

ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಹರಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಇದು. ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಣುವ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ; ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳ ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್; ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!

Gold Studs: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಮೊದಲು ನೋಡಿ 2 ಗ್ರಾಂನ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬುವ ರಾಣಿ ಹಾರಗಳು; ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಲು! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ