ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಹಾರ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ಚೈನ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಇದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಈ ಚೈನ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಳುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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