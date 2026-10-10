Kannada

Long Haram: ಸೀರೆಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Oct 10 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:South india Jewels
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್

ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

ಮುತ್ತಿನ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರವಂಕ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿವೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಡಿಸೈನರ್ ಹಾರ

ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಹಾರ. ಮೂರು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನರ್ ಲಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳು ಹಾರದ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾರ

ಈ ಹಾರದ ಲಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹರಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಹಾರ

ಎರಡು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: South india Jewels
Kannada

ರೌಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾರ

ರೌಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: South india Jewels

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