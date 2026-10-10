ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತಿನ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರವಂಕ ಡಿಸೈನ್ನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿವೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಹಾರ. ಮೂರು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನರ್ ಲಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳು ಹಾರದ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಾರದ ಲಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹರಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
ಎರಡು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೌಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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