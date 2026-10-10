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ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು, ಏನದು?

relationship Oct 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಪತ್ನಿಯರು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

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ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು

ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪತ್ನಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

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ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು

ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ಪರಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು

ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಇತರ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು

ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

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ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು

ಪತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ಗಮನಿಸಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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