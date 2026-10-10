ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪತ್ನಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಇತರ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಪತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪತ್ನಿ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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