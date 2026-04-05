Kannada

2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಚಿನ್ನದೋಲೆ

fashion Apr 05 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
ಡೈಲಿವೇರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಗಳು

ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿನ ಜುಮುಕಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿನ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 3-4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ...

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎನಾಮೆಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest

