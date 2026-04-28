ಬಿಸಾಡೋ ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ 7 ಅದ್ಭುತ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ!

life Apr 28 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್

ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಳಸಿ ಮನೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. 7 ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಪೀಸ್

ಟೇಬಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಪೀಸ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇಗಳಿಂದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Chatgpt
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡೆಕೋರ್

ಸೀಲಿಂಗ್ ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾರಗಳಿಂದ ನೇತು ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಿರರ್ ಫ್ರೇಮ್

ಮಿರರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಯ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್

ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡಿ DIY ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್

DIY ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತನ್ನಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇ ತುಂಡು ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇಸ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡಿ ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತೋರಣ

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತೋರಣ ಮಾಡಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಕತ್ತರಿಸಿ, ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದು ಗೋಡೆ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: Chatgpt
ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಫ್ಲವರ್ ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್

ಎಗ್ ಟ್ರೇನಿಂದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
Image credits: Chatgpt
