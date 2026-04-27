8 ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ನೋಡೋಕೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸೆಟ್‌ನಂತಿವೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.

fashion Apr 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram\ google gemini
ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೋಪ್ ಚೈನ್

ಹಗ್ಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೋಪ್ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ, ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ದುಬಾರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- ruif_cathy
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಶೈಲಿಯ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸೆಟ್‌ನ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Getty
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

Image credits: Pinterest
ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಜರ್ಕನ್ ಲೈನ್ ಇರುವ ಚೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram\ google gemini
ಸ್ಲೀಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಲೀಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram\ google gemini
ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೀವು ಇಂತಹ ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಚೋಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಚೋಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

Image credits: Pinterest
ಸ್ಲೀಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಈ ಸ್ಲೀಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: instagram\ google gemini

