ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳು.
ಹಗ್ಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೋಪ್ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ದುಬಾರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಲೀಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಂತಹ ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಚೋಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
