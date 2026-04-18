ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಾಗ್ ಬೀಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರೇನ್ಬೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನೋಡಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನೋಡಲು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸೋಬರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
