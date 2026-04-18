Kannada

ನೋಟ ಸೆಳೆಯೋ ಫ್ಯಾಷನ್‌: ನೋಡಿ 6 ಕ್ಲಾಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Apr 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
Kannada

ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
Kannada

ಡಾಗ್ ಬೀಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್

ಈ ಡಾಗ್ ಬೀಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
Kannada

ಪೆಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: INSTAGRAM
Kannada

ರೇನ್‌ಬೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್

ರೇನ್‌ಬೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
Kannada

ಪರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
Kannada

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸೋಬರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest

ಬರೀ ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೂಬಿಯ ರಾಯಲ್ ಟಚ್, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ 7 ಯೂನಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕೆ? ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೊಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್; ಟ್ರೆಂಡಿ ಝಿಗ್‌ಝ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಮೂಡ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಶೇಪ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಜಲ್ ಆರಿಸಿ! ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಕೋಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು