ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ 6 ಬಿಂದಿಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಬಿಂದಿಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Apr 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:gemini ai
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಂದಿ

ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದುಂಡಗಿನ ಮುಖದವರು ಉದ್ದನೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಿಂದಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಸರ್ಕಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಬಿಂದಿ

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಿಂದಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: gemini ai
ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಬಿಂದಿ

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಂದಿ ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಬಿಂದಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಆಕಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಚಾಂದ್ ಬಿಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಚಾಂದ್ ಬಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತಿನ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸೋಬರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಪರ್ಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಬಿಂದಿ

ನೀವು ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡಾಕಾರದವರೆಗಿನ ಬಿಂದಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಂದಿ

ನೀವು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದೀರೋ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಿಂದಿಯನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

Image credits: pinterest

