ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕೋಕೆ 5 ಬಂಗಾರದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ನೋಡೋಕೆ ಕ್ಯೂಟ್

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 5 ಬಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸುಂದರ, ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ.
fashion Apr 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಬೇಬಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಕಿವಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: insta
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಓಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಡಬಲ್ ಲೀಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಓಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಎನಾಮೆಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟಡ್

ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರದ ಓಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Image credits: pinterest
ಮಿನಿ ಫ್ಲವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಿನಿ ಫ್ಲವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Image credits: pinterest

