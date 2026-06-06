ಈ ಬಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಪೋಲ್ಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಳೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಕುಂದನ್ ಈ ಬಳೆಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕುಂದನ್ ನಿಮಗೆ ರಾಣಿಯ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕುಂದನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೈಸ್ಲೇಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಳೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚೈನ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಡ್ಡ್ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ, ಹಸಿರು ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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