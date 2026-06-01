ಸೀರೆ, ಕುರ್ತಾಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

fashion Jun 01 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and instagram
ಫಾಯಿಲ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡ

ಇದು ಫಾಯಿಲ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
Image credits: varakh_ Instagram
ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡ

ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಕಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆ, ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: anamikasinghrawat Instagram
ಪಿಂಕ್-ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಈ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: arisapan_ Instagram
ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡ

ರಜವಾಡಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಡದ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪೋಷಾಕ್, ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: varakh_ Instagram
ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: varakh_ Instagram

