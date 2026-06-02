Temple Kamarband: 32 ಇಂಚಿನ ಸೊಂಟವನ್ನ 26 ಇಂಚಿನಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿಗಳು
ಈ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಶೈಲಿಯ ಬ್ರೂಚ್ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾಂಜೀವರಂ, ಸಿಲ್ಕ್, ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಹ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಜುಮ್ಕಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೆವಿಯಾದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಧುಗಳು ಇಂತಹುವುದೇ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ರೂಚ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಜಾರುವ ಭಯವಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಮರ್ಬಂದ್ಗಳು ದಪ್ಪವಾದ ಸೊಂಟವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಸೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೂಷ್ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬ್ರೂಚ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ.
ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ರೂಚ್, ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಪೂರವಾದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
