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ಜೂನ್ 5, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 1973ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

life Jun 05 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಡು

ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಸುಮಾರು 31% ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡುಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿವೆ.

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ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು

ಮರಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

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20–30 ಕೆ.ಜಿ. CO₂ ಹೀರುವ ಮರ

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರದ ಜಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.

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ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಕಣಜ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಡುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

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ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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10 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು ಅರಣ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್

ಮರಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಳೆಯ ಚಕ್ರ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

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ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

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