Kannada

ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಸುವಾಸನೆಗಳು ಸಾಕು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

life Nov 17 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್

ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್‌ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pexels
Kannada

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
Kannada

ತುಳಸಿ

ತುಳಸಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು

ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

Image credits: Getty
Kannada

ಪುದೀನಾ

ಪುದೀನಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್

ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್‌ನ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty

ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು

Old is Gold: ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಇವು… ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಟೈರ್‌ಗಳು ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ 6 ಆಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ