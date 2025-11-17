ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಸುವಾಸನೆಗಳು ಸಾಕು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಪುದೀನಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಲೆಮನ್ ಬಾಮ್ನ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು
Old is Gold: ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಇವು… ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಟೈರ್ಗಳು ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ 6 ಆಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ