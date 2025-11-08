Kannada

ಟೈರ್‌ಗಳು ಸವೆದರೆ

ಟೈರ್‌ಗಳು ಸವೆದರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ 6 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

life Nov 08 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಟೈರ್ ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ನ ಹಿಡಿತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಟೈರ್ ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಸವೆದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೈರ್ ಸಿಡಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸವೆದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸವೆದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸವೆದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆ ಕಾಟವೇ?, ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗ್ತವೆ

ಎಷ್ಟೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋರುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಡಿಸೈನ್ಸ್