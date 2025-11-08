ಟೈರ್ಗಳು ಸವೆದರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ 6 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೈರ್ ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್ನ ಹಿಡಿತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೈರ್ ಸಿಡಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
