ಹಬ್ಬ ಬರಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ನೆನಪುಗಳು ಬರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪತ್ರದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ.
ಮೊದಲು ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೋನ್ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರೆಡಿಯೋ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೆಡಿಯೋ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಟಿವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿ ಸಮಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಿದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. Gen-Z ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದೋಕೆ ಬರಲ್ಲ.
