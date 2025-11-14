Kannada

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು

ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಮದ್ಯಪಾನ

ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ.

ಧೂಮಪಾನ

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿ.

ಒತ್ತಡ

ಒತ್ತಡವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ.

ಅಧಿಕ ತೂಕ

ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

