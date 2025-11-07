ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಬಹುದು.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಳಾದವುಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
