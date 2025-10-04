ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಇವು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜಿರಳೆಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮರಿಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್, ಡ್ರೈನ್, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 7 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲೇಬೇಡಿ!
ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 7 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್, ಸ್ಟೌ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ!
99% ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗದಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ