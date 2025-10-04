Kannada

ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

Oct 03 2025
Author: Ravi Janekal
ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

ಇವು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜಿರಳೆಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸೆಂಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್

ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮರಿಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

ಬೇವಿನ ಎಲೆ

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್, ಡ್ರೈನ್, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಿರಿ

ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

