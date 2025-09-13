Kannada

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಗಳು

ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಮರದ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಬಹುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಗಾಜು ಅಥವಾ ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಸ್ಪಾಂಜ್

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಪಾಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ನಾನ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು

ನಾನ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

