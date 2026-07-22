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ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

kitchen Jul 22 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
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ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಂಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

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ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯುವಾಗಲೇ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಸಿಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.

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ಬಿಸಿನೀರು

ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರೋ ಗಲೀಜು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೇಗರ್

ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೇಗರ್‌ಗೆ ಕೊಂಚ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಬೇಕು.

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ಫ್ಲಂಗರ್

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಂಗರ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ

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ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ

ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ/ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ, ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳು ಸಿಂಕ್‌ ಪೈಪ್‌ನೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.

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ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯ

ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಿಂಕ್‌ನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ.

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