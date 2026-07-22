ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯುವಾಗಲೇ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರೋ ಗಲೀಜು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೇಗರ್ಗೆ ಕೊಂಚ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಬೇಕು.
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ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ/ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ, ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳು ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಿಂಕ್ನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ.
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