ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಅದರ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಹುಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇಂಗನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ತೇವಾಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಂಗು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ.
ಇಂಗಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಗಿನ ಹರಳು ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಗಿನ ರುಚಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದಲೂ ಹುಳುಗಳು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿರಲಿ, ನೀರು ತಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ!
ಉದ್ದು-ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಹತ್ತಿಯಂಥ ಮೃದು ದೋಸೆಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು!
90% ಜನರು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದೇ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರದಾಡಬೇಡಿ, ಮನೆ ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ!