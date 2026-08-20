ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಆಮದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಸವಿಯುವ ಭಾರತದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿ ಸಮೋಸ. ಆದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಬಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟಲಿಯ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು 2005ರಲ್ಲಿ ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ನಿಷೇಧಿತ ಸರಕು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಳವಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ.. ಮುಖ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲ
ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ವರೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅವಕಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ
ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮತ್ತಿ ಮೀನಿಗಿಂತ ಹಿಲ್ಸಾ ರುಚಿಕರವೇ? ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?