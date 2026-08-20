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ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳಿವು!

food Aug 20 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:stockPhoto
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ಬೆಲ್ಲ (Gur)

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಆಮದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ತುಪ್ಪ

ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

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ಸಮೋಸ

ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಸವಿಯುವ ಭಾರತದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿ ಸಮೋಸ. ಆದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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ಪಾನ್

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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ಕಬಾಬ್

ಕಬಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟಲಿಯ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

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ಚವನ್‌ಪ್ರಾಶ್

ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು 2005ರಲ್ಲಿ ಚವನ್‌ಪ್ರಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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ಗಸಗಸೆ

ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ನಿಷೇಧಿತ ಸರಕು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಳವಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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