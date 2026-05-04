ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ ಇವರು, ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
1987ರಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನಗಾಗಿಯೇ ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿ? ಆಗಲೇ ನಾನು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ದಿ. ಸತೀಶ್ ಸಮಂತೊ, ದಿ. ಸುಶೀಲ್ ಧರಾ, ದಿ. ಅಜಯ್ ಮುಖರ್ಜಿ. ಈ ಮೂವರೂ ಅವಿವಾಹಿತರು. ನಾನು ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, 'ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ'ನಾಗಿರಲು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡಿನಿಂದಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!
1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11843 ಜನರಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಟಿಇ
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು?
ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 96% ಅಂಕ, IIT ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪುತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?