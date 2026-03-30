ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಚಹವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ನೈಟ್ರೈಟ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ
ಚಿಕನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆಯುವ ಬೊಟುಲಿಸಮ್ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
