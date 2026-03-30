ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಅಪಾಯ

ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ

Mar 30 2026
Author: Suchethana D Image Credits:AI meta
ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ

ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಚಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ

ಚಹವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು

ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ನೈಟ್ರೈಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ

ಚಿಕನ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳು:

ಚಿಕನ್​ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಣಬೆಗಳಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ...

ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆಯುವ ಬೊಟುಲಿಸಮ್ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮೊಟ್ಟೆಗಳು

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

