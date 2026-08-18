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ಕಾಫಿ ಪುಡಿ: ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದರ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ತೇವಾಂಶ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಯ ಕಾಫಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

kitchen Aug 18 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Pixabay
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ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸಿ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಕಾಫಿ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗಾಗಿ ಗಾಜಿನ  ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Pixabay
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ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ

ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟವ್ ಅಥವಾ ಓವನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಪಾಟು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜಾಗ. 

Image credits: Pixabay
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ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತೇವಾಂಶ ಕಾಫಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay
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ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಡಬ್ಬಿ ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay
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ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್-ಸೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್-ಸೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಫಿಯ ತಾಜಾತನ, ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay

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