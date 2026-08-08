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ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಡೆಸರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ

ಅವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  

food Aug 08 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:Pinterest
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ಅವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್

ಅವಕಾಡೊವನ್ನು ಹೋಲ್-ಗ್ರೇನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಉಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಉದುರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿಗಾಗಿ, ಪೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

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ಅವಕಾಡೊ ಸ್ಮೂಥಿ

ಅವಕಾಡೊ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಾಲಕ್, ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ರೀಮಿಯಾದ ಹಸಿರು ಸ್ಮೂಥಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 

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ಅವಕಾಡೊ ಸಲಾಡ್

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅವಕಾಡೊ, ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ,  ಸೌತೆಕಾಯಿ ,ಚೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆರಸ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಲಾಡ್ ಸಿದ್ಧ.

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ಅವಕಾಡೊ ಪಾಸ್ತಾ

ಅವಕಾಡೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆರಸ , ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ತಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕ್ರೀಮಿಯಾದ, ಡೈರಿ-ಮುಕ್ತ ಸಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.

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ಅವಕಾಡೊ ಬ್ರೌನಿ

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌನಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬದಲು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಡೊ ಬಳಸಿ. ಇದು ಬ್ರೌನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅವಕಾಡೊ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್

ಅವಕಾಡೊ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡೈರಿ-ಮುಕ್ತ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ

Image credits: Pinterest

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