ಅವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅವಕಾಡೊವನ್ನು ಹೋಲ್-ಗ್ರೇನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಉಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಉದುರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿಗಾಗಿ, ಪೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅವಕಾಡೊ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಾಲಕ್, ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ರೀಮಿಯಾದ ಹಸಿರು ಸ್ಮೂಥಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅವಕಾಡೊ, ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ,ಚೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆರಸ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಲಾಡ್ ಸಿದ್ಧ.
ಅವಕಾಡೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆರಸ , ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ತಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕ್ರೀಮಿಯಾದ, ಡೈರಿ-ಮುಕ್ತ ಸಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌನಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬದಲು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಡೊ ಬಳಸಿ. ಇದು ಬ್ರೌನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅವಕಾಡೊ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡೈರಿ-ಮುಕ್ತ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ
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