Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

food May 01 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
Kannada

ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸೋ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ

ಈ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳುವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

Image credits: AI Meta
Kannada

ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಕಾಳುಮೆಣಸು: 1/2 ಕಪ್, ಧನಿಯಾ: 1/2 ಕಪ್, ಜೀರಿಗೆ: 1 ಕಪ್, ಸೋಂಪು: 1/4 ಕಪ್, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್: 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್

Image credits: AI Meta
Kannada

ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: AI Meta
Kannada

ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ

ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: AI Meta

